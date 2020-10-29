Берлин, , 08:52 — REGNUM В Германии со 2 ноября вводится «ограниченный карантин» из-за распространения коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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Так, в стране будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, салоны красоты, отели и общепиты. Вместе с тем школы и детские сады продолжат работу при мерах предосторожности.

По словам Меркель, коронавирус в Германии распространяется с очень высокой скоростью, при таком темпе возможности системы здравоохранения будут исчерпаны через несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 октября на территории Германии было выявлено 16 774 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 481 013.

В наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (75 144 заразившихся), Бавария (98 998) и Баден-Вюртемберг (36 819).