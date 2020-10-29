Бразилиа, , 08:50 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 28,6 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 28 629 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 468 270.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 510 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 158 456.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 934 548 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 29 787 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.