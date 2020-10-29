Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Екатеринбургская епархия РПЦ отменила крестный ход из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе епархии местными СМИ.

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Согласно многолетней традиции, крестный ход проводился каждый год в День народного единства 4 ноября. Однако из-за эпидемиологической ситуации решено отменить мероприятие, передаёт интернет-газета Znak.

В екатеринбургских храмах пройдут праздничные литургии, посвящённые дню Казанской иконы Пресвятой Богородицы, уточнили в епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий крестный ход в Екатеринбурге проходил в июле 2020 года, когда в Свердловской области регистрировали пиковые показатели заболеваемости COVID-19.

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