Алма-Ата, Казахстан, , 08:47 — REGNUM Житель Алма-Аты признан виновным в мошенничестве при продаже китайской спецтехники и приговорен к шести годам и восьми месяцам тюрьмы, сообщили в департаменте полиции города.

По версии суда и следствия, мужчина зарегистрировал компанию на малограмотного человека за разовое вознаграждение, нанял менеджеров, арендовал офис и объявил о продаже специальной техники из КНР.

Злоумышленнику удалось обмануть двух человек, которые заплатили в общей сложности 120 млн тенге ($278 тыс.). Обещанный товар в распоряжение так и не поступил. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ст. 190, ч. 4 УК республики («Мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы).