Афины , , 08:49 — REGNUM За минувшие сутки на территории Греции выявили 1547 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Национальной организации общественного здравоохранения страны.

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По информации организации, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 34 299.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Греции на сегодняшний день составляет 603.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Греции за сутки было выявлено 1256 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, что стало первым разом за все период пандемии, когда данное число превысило 1 тыс.