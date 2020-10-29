Грозный, , 08:43 — REGNUM В Чечне задержан один из участников конфликта со стрельбой, в результате которого погибли два человека и трое ранены. Задержанного бойца ОМОН Шамхана М. подозревают в убийстве, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, избрана ему судом мера пресечения или нет, пока неизвестно.

Сообщаются также подробности события, которое произошло 27 октября в селе Ачхой-Мартан. Якобы Шамхан М. со своим братом, также сотрудником ОМОН, вечером зашли в кафе «Смайл» в поисках спиртного, сами находясь уже в нетрезвом состоянии. Однако владелец кафе их требования не удовлетворил, так как в Чечне, как известно, действует сухой закон, и выставил посетителей за дверь.

Хозяин вызвал на подмогу своих знакомых из СОБРа, а сам отправился домой. Уже у него дома между прибывшими силовиками и дебоширами произошла ссора, закончившаяся перестрелкой с двумя погибшими — бойцом СОБРа Рустамом М. и случайным прохожим Али Б. и тремя ранеными, в том числе омоновцем Шамилем М.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка комиссией Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и командованием управления Росгвардии по Чечне.

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