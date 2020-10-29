Омск, , 08:42 — REGNUM К концу следующей недели в Омской области коечный фонд увеличится до 3290 мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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В регионе растёт количество пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация в стационары. Ситуацию осложняют сезонные заболевания — грипп и ОРВИ.

Летом в Омской области насчитывалось 1,2 тыс. коек. Затем их количество выросло до 2,4 тыс. По поручению омского губернатора Александра Буркова, к концу следующей недели коечный фонд составит 3290 мест.

По словам зампредседателя правительства Омской области Владимира Куприянова, продолжается работа по оснащению лечебных учреждений кислородом. На сегодняшний день в регионе кислородом оборудовано свыше 1,4 тыс. койко-мест.

Напомним, по состоянию на 28 октября в Омской области, по данным сайта Стопкоронавирус. рф, было выявлено 15 196 случаев заражения коронавирусом.

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