Богота, , 08:42 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По последним данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 8717 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 041 935.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 188 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 30 753.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 641 874 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 8166 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.