Махачкала, , 08:55 — REGNUM Нелегальную мастерскую по переделке оружия обнаружили сотрудники правоохранительных органов в доме 49-летнего жителя дагестанского города Избербаша. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщается на странице главного управления МВД по Дагестану в Instagram.

Установлено, что подозреваемый занимался переделкой гражданских образцов оружия под боевой аналог. В ходе обыска сотрудники полиции и ФСБ изъяли переделанный для стрельбы боевыми патронами сигнальный пистолет, снаряженные патронами магазины, гильзы, 650 граммов охотничьего пороха, комплектующие части оружия, а также оборудование для изготовления и переделки оружия.

«Оружейный мастер» задержан. Ему инкриминируется незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов и незаконное изготовление оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подпольный цех по изготовлению самодельного стрелкового оружия был обнаружен в доме 81-летнего жителя села Чиркей в Буйнакском районе Дагестана. По данным полиции, пенсионер также занимался переделкой гражданских образцов под боевой аналог для дальнейшей продажи.