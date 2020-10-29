Оттава, , 08:38 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2699 и превысило 225 тысяч. Об этом 29 октября сообщает канадский минздрав.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 225 586.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 31 скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 10 032.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (102 814 заразившихся), Онтарио (72 885) и Альберта (26 565).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено 2674 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.