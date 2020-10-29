Москва, , 08:37 — REGNUM Главным различием между этими между симптомами COVID-19 и гриппа (ОРВМ) является скорость передачи. Грипп распространяется быстрее (три дня), чем COVID-19 (5−6 дней), предупредили в Роспотребнадзоре.

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Основная причина передачи гриппа — передача вируса в первые 3−5 дней до появления симптомов. В противоположность этому, люди могут распространять вирус SARS-CoV-2 за 24−48 часов до появления симптомов.

Число вторичных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа. Также 80% случаев заражения коронавирусом являются бессимптомными, 15% — тяжелыми, 5% критическими, особенно среди пожилых людей. Доли тяжелых и критических случаев заражения гриппом гораздо ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, при лёгкой форме заболевания COVID-19 следует воздержаться от посещения медицинских учреждений.

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