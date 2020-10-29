Горно-Алтайск, , 08:35 — REGNUM В Республике Алтай вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались два человека — жительница Улаганского района и мужчина из Горно-Алтайска.

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Как отмечается, у женщины, помимо COVID-19, имелись другие тяжёлые сопутствующие заболевания.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 46 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 41 — от COVID-19, пять — от иных причин», — отметили в оперштабе.

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