Хмеймим, Сирия, , 08:35 — REGNUM Российские самолеты Ил-76 прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в тушении лесных пожаров на территории сирийской провинции Латакия. Об этом 29 октября сообщает телеканал «Звезда».

Уточняется, что цистерны, которые находятся внутри самолетов, около часа заполняют водой на земле, для чего требуется пять полноценных пожарных машин, а затем 42 тонны воды сбрасываются на землю всего за 7 секунд.

«Очень тяжело управлять самолётом в плане того, что восходящие потоки, нисходящие потоки, горная местность. Большие перепады температур над ущельями», — заявил командир одного из самолётов Али Бичекуева.

При этом известно, что пожары в провинции Латакия происходят из-за засухи, так как на данной территории уже несколько месяцев не выпадали осадки, в результате чего сотни гектаров оливковых рощ и хвойных лесов выгорели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала 2020 года площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 1,6 раза.