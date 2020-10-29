Кисловодск, Ставропольский край, , 08:53 — REGNUM Жительница Ставрополья, которая морила своего ребенка голодом и довела его до истощения, по решению суда будет проходить принудительное лечение. В медицинской организации ей окажут психиатрическую помощь, сообщили 29 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 46-летняя жительница Кисловодска ограничивала свою малолетнюю дочь в питании. Вместе с тем она не водила девочку к врачам, в результате чего здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

Действия женщины попали под статью УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанном с жестоким обращением. В этой связи решением Кисловодского городского суда к ней будут применены меры в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Органы опеки и попечительства забрали у нее полуторагодовалого ребенка, который весил вдвое меньше нормы, и направили в суд иск о лишении ее родительских прав. Местные СМИ писали, что женщина придерживается вегетарианства и именно такая система питания, вероятно, привела к серьезному недобору веса девочки.

В марте Кисловодский суд ограничил мать в родительских правах на полгода. При этом отмечалось, что если за это время она изменит свое отношение к воспитанию ребенка, то права могут быть восстановлены.

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