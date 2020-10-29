Благовещенск, , 08:29 — REGNUM В Амурской области большая часть пациентов, у которых за последние сутки выявили коронавирус, болеют ОРВИ — 64 человека (58%), пневмонией — 30 (27%). Бессимптомно COVID-19 переносят 17 человек (16%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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В области за последние сутки выявили 111 новых случая заражения коронавирусом. Темп прироста составил 1,8%. За весь период пандемии в Приамурье инфицирование лабораторно подтвердилось у 6203 жителей.

В Амурской области за весь период пандемии провели более 392 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, более 150 российских вузов переведены на удалённое обучение из-за распространения коронавирусной инфекции, заявили 28 октября министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-1».