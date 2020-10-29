Сеул, , 08:28 — REGNUM С 20 апреля по 27 октября в ходе раскопок в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) военнослужащие Южной Кореи обнаружили 300 фрагментов тел солдат, погибших на Корейской войне 1950−1953 годов, и 17 000 предметов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны.

По их словам, среди предметов было обнаружено пять бронежилетов американских солдат и 28 противогазов китайских солдат.

Известно, что раскопки продлятся до ноября текущего года.

Напомним, что ранее военные возобновили поиски останков на возвышенности Хвасальмори в провинции Канвондо, где проходила крупнейшая битва. С прошлого года на возвышенности Хвасальмори специалистами было обнаружено 2 335 фрагментов тел погибших и 85 074 предмета.

19 декабря 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасальмори. В 2019 году Южная Корея проводила раскопки самостоятельно, так как КНДР не ответила на призыв Сеула.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее в ходе раскопок обнаружили 133 фрагмента тел военных