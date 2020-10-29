Сухум, , 08:27 — REGNUM 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 28 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 458 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 137 пациентов, у 118 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 26 человек. Кроме того, 51 пациент с коронавирусной инфекцией размещен в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Всего в Абхазии выявили 4058 носителей SARS-CoV-2. Из них 2071 победил инфекцию. Выписали за последние сутки из медучреждений 22 человека. За время пандемии в Абхазии скончались 36 пациентов с диагнозом COVID-19.

Накануне в Абхазии выявили 113 случаев заражения коронавирусом за сутки. Максимума этот показатель в республике достиг 26 октября, когда за день выявили 172 носителя SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что 28 октября из госпиталя Минобороны РФ выписали первых трех пациентов, лечившихся от COVID-19.

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