Москва, , 08:25 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует увеличить число внутренних туристических поездок в 2,2 раза к 2030 году, пишет 29 октября газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы правительственной комиссии по развитию туризма.

В правительстве планируют увеличить доходы от въездного туризма в два раза, до 22,3 млрд рублей. Число занятых работников в отрасли планируется увеличить на 88%, до 4,7 млн человек.

Ростуризм планирует реализовать поставленные цели через национальный проект, который еще предстоит принять. Издание отмечает, что речь пока идет о предложении. Окончательное решение должен принять президент России Владимир Путин.

По данным Ростуризма, отрицательное сальдо по экспорту туристических услуг в России за последние десять лет составило $264 млрд. Переломить ситуацию в отрасли планируют за счет развития культуры коротких поездок по стране.

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