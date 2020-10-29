Грозный, , 08:22 — REGNUM Жителям Чечни, в семье которых за прошедшие сутки, с 28 по 29 октября, родился ребенок, будет выплачено по 100 тыс. рублей. Обязательным условием для этого должно стать следующее: новорожденный должен быть назван в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи и ближайших сподвижников.

Денежные средства на эту акцию, которая проводится по случаю дня рождения пророка Мухаммеда, выделил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Напомним, в Чечне в день рождения пророка выплачиваются денежные премии уже не один год. Однако ранее премии полагались лишь тем семьям, в которых рождались мальчики и их называли Мухаммедом. В нынешнем году рамки акции расширены, выплаты получат гораздо больше семей.

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