Самара, , 08:25 — REGNUM Несовершеннолетним в Самарской области во время школьных каникул запретят находиться в торговых и развлекательных центрах (ТЦ) без сопровождения взрослых. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, это решение было принято на внеочередном заседании регионального оперативного штаба. Это норма будет действовать и на посещение фут-кортов, которые расположены в этих объектах.

Чиновники считают, что эта мера позволит оградить несовершеннолетних от риска заражения респираторными заболеваниями и коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работодателей Самарской области обяжут перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы.

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