Казань, , 10:03 — REGNUM Для помощи медперсоналу в больницах и поликлиниках Татарии привлечено свыше 3 тыс. волонтеров из числа студентов Казанского государственного медицинского университета, медколледжей, ординаторы Казанской государственной медицинской академии и школьники медицинских отрядов. Об этом сообщила руководитель волонтерского штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Анна Макарова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Волонтеры осуществляют термометрию, оказывают помощь в приемно-диагностических отделениях, смотровых, реанимациях и помогают сестринскому персоналу, врачам. Помимо этого ведется большая профилактическая работа, отметила руководитель штаба.

ИА REGNUM напоминает, в городе Бердске Новосибирской области значительно выросло количество вызовов докторов на дом. В среднем каждый врач сегодня отрабатывает около 80 вызовов в день. Бердская больница сейчас работает со студентами-волонтерами — все они имеют сертификаты специалистов среднего медицинского звена и могут проводить доврачебные приёмы.

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