Пекин, , 08:22 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 63 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 29 октября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 47 активных случаев и ещё 16 носителей SARS-CoV-2 без симптомов. При этом 23 активных случаев являются локальными (восемь случаев в провинции Внутренняя Монголия, шесть в Шанхае, три в провинции Гуандун, по два в провинциях Тяньцзинь и Цзянсу, и ещё по одному в Пекине и провинциях Фуцзянь и Шэньси), остальные 24 — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 85 915.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 80 943 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 80 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.