Казань, , 09:59 — REGNUM В Татарии подтвержден новый смертельный случай от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 29 октября погибшими за все время наблюдения числятся 110 жителей региона. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Жертвой COVID-19 на этот раз стал 70-летний мужчина. Его доставили в больницу с подозрением на пневмонию. У пациента имелись хронические заболевания. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии с 28 октября жители обязаны носить маски на парковках и в лифтах. В связи с этим в республиканский нормативный документ будут внесены соответствующие изменения.

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