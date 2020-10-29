Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер сказал, что в течение нескольких месяцев после старта продаж новых консолей спрос на устройства будет превышать предложение. Об этом 29 октября сообщил портал Wccftech.

Он подчеркнул, что к моменту релиза Xbox Series X и Series S все консоли «первого дня» продаж будут находиться в магазинах, и добавил: в Xbox знают, какова будет картина поставок до конца 2020 года. Спенсер отметил, что при этом спрос будет превышать предложение.

«Я думаю, что мы собираемся жить в таком мире несколько месяцев — спрос будет гораздо больше предложения», — сказал Спенсер, добавив, что Xbox в этот период будет сконцентрирована на вопросе создания больших запасов на складах.

Стоит отметить, что ранее глава PlayStation Джим Райан выступил с подобными заявлениями. Он отметил, что во время старта продаж PlayStation 5 геймерам, возможно, будет сложно приобрести новую консоль Sony.

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