Мехико, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики выявили свыше 5,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и потому их общее число превысило 906 тыс. Об этом 29 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 5595 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 906 863.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 495 пациентов, и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 90 309.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 663 639 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 6032 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Читайте развитие сюжета: В Самарской области детям временно запретят посещать ТЦ без взрослых