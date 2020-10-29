Чита, , 08:15 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вынуждает власти принять новые ограничительные меры. В частности, как сообщает пресс-служба губернатора региона, отделы ЗАГС предлагают перенести дату свадьбы.

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"С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки будет предлагаться перенос на более поздний срок государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Это, действительно, мера по профилактике распространения коронавируса, которая применяется во многих российских регионах», — сказала заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: к 29 октября общее число выявленных носителей составляет уже 11 327 человек, причём 232 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без пяти новых смертей.

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