Самара, , 08:13 — REGNUM Работодателей обяжут перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, это решение утвердил губернатор региона Дмитрий Азаров на внеочередном заседании регионального оперативного штаба. На дистанционный режим работы также будут переведены и сотрудники, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также имеют хронические заболевания. Исключение составляют работники, чье нахождение на рабочем месте является очень важным и обеспечивает функционирование предприятия.

Сообщается, что данная мера была принята для снижения рисков распространения коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 октября в регионе был выявлен 161 случай заражения коронавирусом. Всего было зафиксировано 15 458 случаев заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 12 701 пациентов.

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