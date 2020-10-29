Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано ещё восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число скончавшихся от COVID-19 за всё время эпидемии достигло 158.

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Тем временем в реанимации республиканских стационаров остаются 65 пациентов, состояние которых оценивается как тяжёлое. 34 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 88,7%.

Добавим, что к настоящему времени число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в республике составило 11,1 тыс. человек (+215 за сутки). Из них выписаны из больниц с выздоровлением 7692 пациентов, в том числе 127 за последние сутки.

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