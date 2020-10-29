Пермь, , 08:07 — REGNUM В городе Березники Пермского края под суд пойдёт житель Удмуртии. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть человека, сообщает краевое управление СКР.

Преступление произошло 29 августа. Следователи считают, что гражданин, прибывший в регион на заработки, поругался с местным жителем — своим коллегой. А вечером он, будучи пьяным, явился в дом коллеги и нанёс ему смертельный удар ножом.

Сейчас следователи собрали по делу необходимые доказательства. После утверждения прокурором обвинительного заключения его направят в суд.