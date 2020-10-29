Хабаровск, , 08:05 — REGNUM Власти Хабаровского края приняли решение — приостановить отправку в отпуска врачей в больницах — в регионе ежедневно выявляется почти 200 новых случаев заражения коронавирусом.

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Хабаровский край находится на 21 месте среди регионов РФ по уровню заражения SARS-COV-2.

«Во всех медицинских учреждениях остро не хватает медицинского персонала. Поэтому до особого распоряжения приостановлено предоставление очередных оплачиваемых отпусков врачам и руководителям учреждений, подведомственных министерству здравоохранения края. Также рекомендуется отозвать медицинских работников, которые в настоящий момент находятся в отпуске. Ситуация с коронавирусом такая, что приходится принимать подобные решения», — сообщили DVHAB.ru в краевом минздраве.

Ранее было принято решение о приостановлении на десять дней оказания плановой медицинской помощи в поликлиниках Хабаровска — медики перегружены вызовами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ежедневно открывают новые койки для лечения ковидных пациентов.