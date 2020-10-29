Казань, , 09:58 — REGNUM Вновь стартовала акция по оказанию помощи маломобильным и пожилым людям в Татарии «Мы вместе». Об этом сообщила руководитель волонтерского штаба акции Анна Макарова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

От жителей республики принимают заявки на доставку продуктов и лекарств по номеру горячей линии: 8 (800) 200-34-11 . Сообщения обрабатываются и в течение трех дней поступают в региональный штаб. С заявителем связываются волонтеры и уточняют перечень необходимого. Заявки принимаются от всех желающих, но акцент, в первую очередь, делаем на людей с хроническими заболеваниями, пожилых, маломобильных, которые являются одинокими, уточнила Макарова.

ИА REGNUM ранее сообщало, для оказания помощи пожилым гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с ростом подтвержденных случаев заболеваемости в Саратовской области возобновил работу штаб волонтерского движения #МыВместе.

Читайте также: В Саратовской области возобновляет работу волонтерский штаб #МыВместе