Казань, 29 октября 2020, 09:58 — REGNUM Вновь стартовала акция по оказанию помощи маломобильным и пожилым людям в Татарии «Мы вместе». Об этом сообщила руководитель волонтерского штаба акции Анна Макарова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»
От жителей республики принимают заявки на доставку продуктов и лекарств по номеру горячей линии:
ИА REGNUM ранее сообщало, для оказания помощи пожилым гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с ростом подтвержденных случаев заболеваемости в Саратовской области возобновил работу штаб волонтерского движения #МыВместе.
Читайте также: В Саратовской области возобновляет работу волонтерский штаб #МыВместе