Берлин, , 08:00 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 16 774 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 481 013.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 89 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 10 270.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 369 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (75 144 заразившийся), Бавария (98 998) и Баден-Вюртемберг (36 819).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 13,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.