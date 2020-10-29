Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM На Камчатке за последние сутки выявили ещё 50 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 51). 26 пациентов с COVID-19 были госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии коронавирус лабораторно подтвердился у 5 672 жителей края. Проходят лечение в стационарах 326 пациентов. 179 носителей коронавируса болеют пневмонией. На Камчатке осталось 134 свободных ковидных койки. Полностью справились с болезнью за последние сутки 28 человек, за весь период — 3607.

На Камчатке за весь период пандемии провели почти 163 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологический подъём в России, связанный с распространением коронавируса, будет продолжаться ещё две-четыре недели, заявил 29 октября журналистам главный инфекционист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.