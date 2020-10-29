Пенза, , 09:55 — REGNUM В Пензенской области по информации на 29 октября с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались уже 178 человек. Инфекцию не смогли побороть еще три пациента. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди погибших 69-летний и 51-летний мужчины, а также 61-летняя женщина. Лечение заболевших осложняли несколько сопутствующих заболеваний, в числе которых хроническая ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и другие. Причина смерти пациентов — коронавирусная инфекция, осложненная субтотальной и полисегментарной пневмониями.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в очередной раз продлили действие режима повышенной готовности, на этот раз — до 12 ноября. Соответствующее постановление подписал 28 октября губернатор Иван Белозерцев.