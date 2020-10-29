Омск, , 07:32 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков вылечился от COVID-19. Он получил отрицательные тесты на коронавирус и чувствует себя нормально, сообщил Бурков на своей странице в инстаграме.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение»

При этом губернатор подчеркнул, что решил отказаться от предложенного медиками курса реабилитации и приступить к работе в очном режиме.

«К сожалению, пока был на больничном, в работе управленческой команды были допущены серьёзные ошибки и просчёты», — отметил Бурков, добавив, что в Омской области «сложилась критическая ситуация с госпитализацией» больных COVID-19.

Читайте также: «Сбой системы»: в Омске ищут виновных в ЧП со скорыми

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что у Александра Буркова выявили коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: У омского губернатора выявили коронавирус

Читайте развитие сюжета: В Омской области увеличивают коечный фонд для больных COVID-19