Нью-Дели, , 07:26 — REGNUM В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 8 млн. Об этом свидетельствуют данные индийского минздрава.

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Ведомство сообщает, что за 28 октября в стране подтвердили еще 49 881 случай инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, с начала пандемии в Индии выявлено 8 040 203 зараженных коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в республике умерли 517 пациентов с COVID-19. Всего в Индии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 120 527 человек.

В настоящее время в Индии числится 603 687 активных случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что уже 7 315 989 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений.