Томск, , 07:23 — REGNUM За два месяца с начала вакцинации прививки от гриппа в Томской области сделали 308,4 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM 29 октября в администрации региона.

234,9 тыс. из сделавших прививки — взрослые. В обладминистрации подчеркнули, что вакцинация снижает риск заражения гриппом и ОРВИ, наложения нескольких инфекций. Также это позволяет минимизировать тяжёлое течение заболеваний.

Добавим, население Томской области на 2020 год составляет 1 079 271 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке план по вакцинации от гриппа выполнен на 52%.

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