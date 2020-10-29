Баку, , 07:18 — REGNUM Решение продлить до 1 декабря особый карантинный режим в Азербайджане приняли власти страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает агентство АзерТАдж.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Действие этого режима должно было завершиться 2 ноября. Также с 29 октября в городе Ленкорань, Джалилабадском и Масаллинском районах решено закрыть въезд и выезд с территорий, за исключением экстренных случаев или движения грузовых автомобилей. Кроме того, в столице страны Баку и еще в семи городах и тринадцати районах страны ограничат работу общественного транспорта в выходные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября глава отдела Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Ягут Гараева заявила, что власти страны рассмотрят вопрос о приобретении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в случае утверждения этого препарата Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Азербайджане заинтересовались российской вакциной от SARS-CoV-2