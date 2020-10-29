Буэнос-Айрес, , 07:13 — REGNUM В Аргентине число жертв осложнений COVID-19 превысило 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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По его данным, за 28 октября в стране скончались еще 345 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число умерших от осложнений COVID-19 в Аргентине выросло до 30 071. Также за минувшие сутки на аргентинской территории выявили еще 13 924 инфицированных. Всего с начала пандемии в Аргентине подтвердили 1 130 533 случая заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что уже 931 147 пациентов выздоровели. При этом наиболее пострадавшей от пандемии в Аргентине является столичный регион Буэнос-Айрес — на него приходится почти половина всех подтвержденных случаев заражения коронавирусом.