Красноярск, , 07:10 — REGNUM В крупных городах Красноярского края учеников старших и средних классов школ после осенних каникул рекомендовано перевести на двухнедельное дистанционное обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

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По данным регионального минобразования, речь идёт о школах городов Ачинска, Дивногорска, Енисейска, Железногорска, Зеленогорска, Канска, Красноярска, Лесосибирска, Минусинска, Сосновоборска, Шарыпова. На «дистанционку» намерены перевести учащихся 5−11 классов. При этом ученики младшей школы (1−4 классы) продолжат обучение в очном режиме.

Уточняется, что такое решение было принято на фоне сложной эпидемиологической ситуации в указанных городах.

Как уточнила замначальника отдела общего образования краевого минобразования Ольга Бредова, каникулы во всех школах начались в разное время, но для всех дистанционное обучение будет длиться две недели.

Школы в других муниципальных образованиях края также могут принимать решение о переводе детей на «дистанционку».

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 28 октября коронавирус был выявлен у 25 572 человек.

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