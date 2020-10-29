Екатеринбург, , 07:01 — REGNUM Девочка, которую нашли в шкафу квартиры города Карпинска Свердловской области, набирает вес. Об этом заявили журналистам медики.

Она уже поправилась на килограмм. Дефицит питательных веществ исчезает, ребёнок хорошо ест. Пока её оставляют в больнице, с ней круглосуточно находится сиделка, пишет Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, шестимесячная девочка была госпитализирована 9 октября с весом всего 3100 граммов, что для её возраста очень мало. Перед этим её случайно обнаружили в шкафу, где она повела примерно полгода. Мать девочки стала фигуранткой уголовного дела и была помещена в психбольницу.