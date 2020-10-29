Берн, , 06:57 — REGNUM Министерство здравоохранения Швейцарии исключило Россию из перечня стран с повышенным риском заражения COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 28 октября сообщении швейцарского ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Таким образом прибывающие из России пассажиры смогут не проходить обязательный карантин, введённый в связи с распространением коронавируса.

Сейчас в «карантинном» списке стран Швейцарии остаются Андорра, Армения, Бельгия и Чехия, а также три французских региона. Список обновляется раз в две недели.

Читайте также: В посольстве уточнили порядок въезда граждан России в Швейцарию

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Швейцарии ввели карантин для приезжающих из России