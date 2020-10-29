Новосибирск, , 06:51 — REGNUM В многофункциональном медицинском центре на 160 мест, который был построен на базе 425-го Военного госпиталя в Новосибирске в мае 2020 года, было вылечено более 1000 инфекционных больных. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

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«Многофункциональный медицинский центр работает на полную мощность. У нас проходят лечение не только военнослужащие, но и члены их семей, военные пенсионеры, а также гражданское население, которые поступили на лечение в стационар с симптомами простудных заболеваний, в том числе с подтверждённой коронавирусной инфекцией. На текущий момент лечение получили уже более 1000 человек», — приводятся в сообщении ведомства слова начальника госпиталя подполковника медицинской службы Алексея Ускова.

Отмечается, что новое здание медцентра общей площадью более 14 тысяч квадратных метров было построено в рекордные 56 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 октября в Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано ещё пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За всё время эпидемии в регионе умерли 574 пациента с диагнозом COVID-19.

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