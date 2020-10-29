Абакан, , 06:47 — REGNUM Ещё шесть пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в правительстве республики.

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Трое жителей Саяногорска (мужчины 65, 75 лет и 70-летняя женщина), 60-летняя жительница Черногорска и 62-летняя жительница Абакана имели хронические сопутствующие заболевания. 59-летняя жительница Абакана сопутствующих хронических заболеваний не имела, уточняют власти Хакасии.

Таким образом, за весь период пандемии в Хакасии скончались 69 пациентов с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 28 октября в Хакасии было выявлено 6538 случаев заражения коронавирусом.

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