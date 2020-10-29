Якутск, , 06:56 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки получено 185 положительных тестов на коронавирус (178 накануне), скончались два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего количества новых случаев заражения — 102 в Якутске.

На 29 октября в республике зарегистрировано 13 280 положительных тестов на COVID-19, скончался 141 человек. За сутки проведено 5823 теста, с начала пандемии — 617 816.

В Якутске сегодня работают семь компьютерных томографов.

По информации минздрава Якутии, в республике циркулируют вирусы негриппозной этиологии — парагрипп, аденовирусы, RC-вирусы. Вакцинацию от гриппа прошли более 430 тыс. жителей, или менее 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье не снижается число новых случаев заражения коронавирусом — за сутки выявлено 187 (180 — днём ранее), выздоровели 113, скончались два пациента.

Решается вопрос о продлении школьных каникул.