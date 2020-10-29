Веллингтон, , 06:29 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что заболевших выявили в ходе прохождения ими обязательного карантина. Все инфицированные прибыли на территорию страны из-за рубежа — двое из Нидерландов транзитным рейсом через Сингапур, еще четверо — из Индии.

Отмечается, что в настоящее время в Новой Зеландии числится 70 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Новой Зеландии с начала пандемии подтвердили 1593 случая инфицирования SARS-CoV-2.