Улан-Удэ, , 06:40 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 215 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 11 105. Об этом утром 29 октября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 7350 случаев заражения (66% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались восемь пациентов с COVID-19 (всего умерли 158 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1804 больных. На амбулаторном лечении находится 6144 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 7692 (+127) человека.

В реанимации остаются 65 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 45 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 88,7% — из 2369 перепрофилированных коек заняты 2101.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки выявлено 211 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев достигло 10 890.

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