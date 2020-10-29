Мехико, , 06:17 — REGNUM В Мексике число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, превысило 90 тыс., сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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По данным ведомства, только за 28 октября в стране скончались 495 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее количество жертв осложнений коронавирусной инфекции в Мексике достигло 90 309. Также за минувшие сутки в стране подтвердили еще 5595 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Мексике подтверждено 906 863 случая заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о намерении объявить трехдневный траур по погибшим от COVID-19. Ожидается, что траур в стране будет объявлен с 31 октября.

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