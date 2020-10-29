Якутск, , 06:51 — REGNUM В аэропорту Якутска усиливают меры по недопущению распространения коронавируса — установлены стационарные тепловизионные комплексы «Пергамед-барьер» для дистанционного измерения температуры тела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта «Якутск».

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Тепловизионный комплекс «Пергамед-барьер» будет выявлять в потоке пассажиров с повышенной температурой. Ширина охвата — 3,5 метра.

При выявлении человека с температурой, комплекс передаёт дежурному пункта санитарно-карантинного контроля фотографию этого человека с возможностью просмотра видео его перемещения.

«Закупки тепловизионного оборудования осуществляет ФГКУ Росгранстрой. В ближайшее время аэропорт дополнительно получит два переносных тепловизора», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД установили тепловизоры, измеряющие температуру у пассажиров.