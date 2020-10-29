Хабаровск, , 05:33 — REGNUM В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в МФЦ установят криптобиокабины для оформления и выдачи заграничных паспортов сроком на 10 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Современные устройства для оформления и выдачи заграничных паспортов позволят выдавать загранпаспорта нового образца проще и быстрее.

Заявителю нужно будет отсканировать в криптобиокабине талончик со штрих-кодом, выданный оператором МФЦ. После этого следуя голосовым сообщениям и подсказкам на экране монитора, отсканировать отпечатки пальцев и сделает цифровое фото.

При успешном завершении необходимых проверок изготавливается паспорт, который заявитель получит в этом же МФЦ.

Специалисты уже приступили к установке криптобиокабин, их пока будет две — в филиале МФЦ в Хабаровске на ул. Серышева, 31Б и в Комсомольске-на-Амуре по пр. Интернациональный, 10/2. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в двух офисах «Мои документы» начали работать криптобиокабины.